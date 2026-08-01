Bajo nivel del Danubio deja al descubierto restos de un mamut en Bulgaria

Los restos de un mamut que vivió hace miles de años quedaron al descubierto en la orilla del río Danubio, cerca del poblado de Ryahovo, en el norte de Bulgaria, debido al descenso extraordinario del nivel del agua.

El hallazgo fue realizado por un habitante de la localidad, quien observó varios huesos de gran tamaño y notificó a las autoridades. Especialistas del Museo Regional de Historia de Ruse acudieron al sitio para confirmar que se trataba de restos de un animal prehistórico.

Entre las piezas localizadas se encuentran una mandíbula inferior con dos dientes, un colmillo, un fémur y otros fragmentos óseos. Los investigadores comenzaron a recuperar y trasladar los restos para conservarlos y someterlos a estudios que permitan determinar su antigüedad y especie.

¿Dónde fueron encontrados los restos del mamut?

Los huesos aparecieron en una zona expuesta del cauce del Danubio, en las inmediaciones de Ryahovo, perteneciente a la región de Ruse.

El director del museo, Nikolay Nenov, explicó que las piezas estaban concentradas en un mismo punto. Esta distribución permite considerar que el animal pudo morir en ese sitio, en lugar de que los restos fueran arrastrados desde otro lugar por la corriente.

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Los expertos manejan la hipótesis de que la zona era un humedal o pantano durante el Pleistoceno. El cuerpo habría quedado cubierto por sedimentos que ayudaron a conservar los huesos durante miles de años.

Aunque todavía se requieren análisis, algunos especialistas consideran que podría tratarse de un mamut lanudo, especie que habitó amplias regiones de Europa durante las etapas frías de la Edad de Hielo.

¿Por qué bajó tanto el nivel del río Danubio?

El descubrimiento fue posible porque el Danubio alcanzó niveles excepcionalmente bajos como resultado de las altas temperaturas y la falta prolongada de lluvias en Europa central y oriental.

En algunos sectores de Bulgaria, el nivel del río se ubicó alrededor de 130 centímetros por debajo de los valores habituales. La disminución del caudal también provocó problemas para la navegación, el transporte de mercancías y las actividades turísticas.

La sequía dejó expuestas áreas del lecho que normalmente permanecen cubiertas por agua y sedimentos. Además de los restos de mamut, en otros países atravesados por el Danubio aparecieron embarcaciones hundidas, municiones de la Segunda Guerra Mundial y diferentes objetos históricos.

🔵#Bulgaria Importante ritrovamento a causa del drastico abbassamento del livello dell'acqua del #Danubio. Dalla sabbia, nei pressi del villaggio di Ryahovo, sono riapparse le ossa di un #mammut. Rinvenuti una mandibola, un femore, frammenti di una zanna e parti di costole. pic.twitter.com/dqMb2G96Of — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 31, 2026

¿Qué importancia tiene el hallazgo para la ciencia?

El Museo Regional de Historia de Ruse ya conserva restos de distintas especies de mamut que habitaron el norte de Bulgaria durante el Pleistoceno.

Los nuevos huesos pueden ayudar a reconstruir el clima, la vegetación y las condiciones ambientales de la región hace decenas de miles de años. También permitirán conocer qué especies vivieron cerca del antiguo cauce del Danubio y cómo los humedales favorecieron la preservación de animales prehistóricos.

Una vez concluidos los trabajos de recuperación, las piezas serán limpiadas, estabilizadas y examinadas en el museo. Los análisis determinarán su edad aproximada y si pertenecen a un solo ejemplar.

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