Morena se deslinda de Roldán Álvarez, hermano de “R1”; afirma que fue expulsado en 2025

La dirigencia nacional de Morena se deslindó de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, detenido por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Mediante un comunicado, el partido afirmó que Roldán Álvarez dejó de pertenecer a sus filas desde noviembre de 2025, después de que surgieron señalamientos relacionados con su vínculo familiar con el presunto líder criminal.

Morena también negó que “R1” haya sido militante o desempeñado algún cargo dentro del movimiento. La aclaración fue emitida tras las versiones que relacionaron políticamente a la familia Álvarez Ayala con el partido gobernante.

Roldán Álvarez fue presidente municipal de Apatzingán y tuvo participación política previa en Michoacán. La dirigencia reconoció que estuvo vinculado con Morena, pero sostuvo que su expulsión ocurrió desde el mismo mes en que Carlos Manzo fue asesinado.

¿Qué dijo Morena sobre Roldán Álvarez Ayala?

El partido señaló que no encubre a personas investigadas por delitos ni tolera posibles complicidades con organizaciones criminales.

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Según su comunicado, la expulsión de Roldán Álvarez representó una decisión tomada frente a los señalamientos existentes. Sin embargo, la dirigencia no difundió el expediente interno, la resolución partidista ni los argumentos específicos que sustentaron el procedimiento.

Morena sostuvo que ninguna relación familiar, política o personal puede colocarse por encima de la ley. También afirmó que las autoridades deben investigar y sancionar a todas las personas involucradas en el homicidio de Carlos Manzo, sin importar su militancia o cercanía con funcionarios.

Morena niega que “R1” haya militado en el partido

La dirigencia aseguró que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca perteneció a Morena ni ocupó responsabilidades en su estructura.

“R1” es identificado por el Gobierno federal como dirigente de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación y como presunto responsable de ordenar y financiar el asesinato de Carlos Manzo.

La captura provocó cuestionamientos sobre las relaciones políticas de su hermano Roldán, quien fue alcalde de Apatzingán y participó anteriormente en actividades partidistas. Morena respondió que la existencia de ese parentesco no implica un vínculo institucional entre el detenido y el movimiento.

📄 ✅ El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento



Morena informa: Roldán Álvarez Ayala fue expulsado del partido desde noviembre de 2025



Ante la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, señalado como presunto responsable en el asesinato de Carlos Manzo, Morena reitera… pic.twitter.com/Xz7H0gMRoC — Morena (@PartidoMorenaMx) August 1, 2026

Partido respalda investigación por asesinato de Carlos Manzo

Morena expresó su apoyo a las investigaciones federales y estatales para esclarecer la planeación, ejecución y encubrimiento del ataque contra el alcalde de Uruapan.

El partido vinculó estas acciones con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya estrategia contempla operativos de seguridad, investigaciones contra estructuras criminales y atención a las causas de la violencia.

La responsabilidad penal de Ramón Ángel “N” deberá ser acreditada ante un tribunal. Mientras no exista una sentencia condenatoria, conserva la presunción de inocencia.

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