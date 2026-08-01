Apagón de hasta ocho horas: CFE anuncia cortes de luz para el 3 y 4 de agosto

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará cortes programados de energía durante el lunes 3 y martes 4 de agosto de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La suspensión comenzará a las 08:00 horas y podría prolongarse hasta las 16:00 horas, por lo que algunos usuarios permanecerán sin electricidad durante un periodo aproximado de ocho horas.

La empresa indicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad y continuidad del suministro y disminuir el riesgo de fallas posteriores. También explicó que la interrupción es necesaria para proteger al personal encargado de los trabajos y a la población de las comunidades involucradas.

¿Dónde será el apagón programado por la CFE?

Los cortes se realizarán en municipios de la Sierra Alta de Sonora y abarcarán todas las localidades consideradas dentro del aviso.

El lunes 3 de agosto, de 08:00 a 16:00 horas, la suspensión afectará a:

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Villa Hidalgo

Huásabas

Granados

Bacadéhuachi

Nácori Chico

Huachinera

Bacerac

Bavispe

Para el martes 4 de agosto, en el mismo horario, el apagón se aplicará en Huásabas, Granados, Bacadéhuachi y Nácori Chico.

Los usuarios deben considerar que el servicio podría restablecerse antes del horario previsto cuando los trabajos concluyan sin contratiempos. También podrían presentarse modificaciones por razones técnicas o condiciones que impidan realizar las maniobras de forma segura.

¿Por qué la CFE suspenderá temporalmente el servicio?

Los equipos técnicos efectuarán labores de mejora y mantenimiento sobre distintos componentes de la infraestructura eléctrica.

Estas intervenciones forman parte del programa anual de conservación de la CFE, mediante el cual la empresa revisa líneas, equipos y redes para prevenir interrupciones no programadas y fortalecer la confiabilidad del servicio. La compañía ya había informado que durante 2026 reforzó sus trabajos de mantenimiento en Sonora.

Al tratarse de una suspensión planeada, no corresponde a una falla general ni a una emergencia en el sistema eléctrico nacional.

¿Qué hacer durante el corte de energía?

Antes de que comience la interrupción, se recomienda cargar teléfonos celulares, baterías externas y equipos médicos que dependan de electricidad.

También conviene desconectar televisores, computadoras, aires acondicionados y otros aparatos para reducir el riesgo de daños por variaciones de voltaje cuando regrese el suministro.

Los refrigeradores y congeladores deben permanecer cerrados el mayor tiempo posible. Para la iluminación, es preferible utilizar lámparas con baterías en lugar de velas.

La CFE recomienda verificar cualquier actualización mediante sus canales oficiales y comunicarse al número 071 ante dudas relacionadas con el servicio.

IO