Atacan en redes a Kimberly Loaiza y Juan de Dios sale en su defensa.

La influencer Kimberly Loaiza volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar un nuevo video promocional en su cuenta oficial de TikTok. Este video es uno de sus primeros contenidos tras el fallecimiento de su madre, Mary Martínez, ocurrido el pasado 17 de junio; esto generó ataques de usuarios en su contra.

Tras compartir su video, varios usuarios cuestionaron la idoneidad de promocionar productos de belleza en medio de su periodo de duelo. Ante la ola de comentarios negativos que recibió la creadora de contenido, su esposo y también influencer Juan de Dios Pantoja salió en su defensa.

Noticia Destacada Steff Loaiza vuelve a las redes sociales luego de la muerte de su mamá

JD Pantoja sale en defensa de Kimberly Loaiza

Fue en el clip promocional compartido de Loaiza en donde usuarios cuestionaron a la influencer por el duelo que debería tener tras el fallecimiento de su madre. Cientos de usuarios señalaron que ella no aparentaba dolor por la pérdida familiar que había sufrido en los meses pasados.

Ante estos comentarios, Juan de Dios salió en defensa de su pareja, dentro de la misma sección de comentarios, el también influencer comentó: “Hablan mucho, saben poco. Te amo mi reina”. Este comentario rápidamente ganó atención entre los usuarios y las críticas se movieron hacia el creador de contenido.

Este episodio se suma a la tensión mediática que ha rodeado a la pareja en los últimos meses, marcada por disputas públicas con la familia de Loaiza tras la hospitalización y posterior deceso de su madre, así como por señalamientos sobre la gestión del apoyo económico y los gastos médicos derivados de la enfermedad de Mary Martínez.

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