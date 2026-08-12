La Casa de los Famosos México: Fede Vigevani revela que le gustó besar a Gema

El día de ayer, martes 11 de agosto, Fede Vigevani vivió sus últimos días dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, pues el influencer solo iba a estar por un tiempo y no era un habitante más de la polémica casa. Aunque al final, reveló que no tenía ganas de salir, pero ya todo estaba pactado con la producción.

Sin embargo, tras su salida se pudo enlazar con sus compañeros desde el foro, donde reveló todos los retos que tuvo que hacer para la producción, entre estos el beso que se dio con Gema, aunque confesó que lo disfrutó mucho.

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“El beso me gustó, te lo iba a dar Gema, de todas formas. No, pero de verdad chicos no quiero que me vean como un traicionero, de verdad la pasé increíble con ustedes, los amo con todo mi corazón…”

Fede Vigevani tuvo una importante despedida del reality

Tras estas palabras, cada uno de los famosos le dedicó unas palabras a Fede Vigevani, pero las cosas se pusieron un poco tensas cuando llegó el turno de Gema, pues la influencer le confesó que también le había gustado el beso. Posteriormente, Gema comenzó a gritar que se habían llevado a su amor.

“Fede a mi también me gustó el beso. ¡Se llevaron a mi amor!”

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Tras su salida, Fede estuvo de invitado en la post gala, donde habló de diferentes temas y si tendría una cita romántica ya sea con Gema o con Yanet.

“Con las dos eh… con Gema, sí con Gema, siento que no las he podido conocer suficientemente a las 2, las dos son chicas muy lindas… siento que Gema era más extrovertida y Yanet más introvertida, Gema me buscaba un poco más, había más jugueteo…”

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