La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo explota en contra de Flor Vigna

Todo parece indicar que Cynthia Klitbo ha comenzado a tener fuertes fricciones con una compañera dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Y es que la actriz, aseguró que no puede dejar pasar por alto a las personas flojas.

En esta ocasión, la famosa se le fue con todo a Flor Vigna, cabe mencionar que en semanas anteriores se mostraron muy cercanas, pero las cosas han cambiado de forma radical por las acciones de la joven.

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“Estoy hablando de la florecita del campo, que agarra hoy y que abre tres tuppers buscando qué comer. Y en eso, pues a alguno le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”

La villana de las telenovelas, fue tajante al mencionar todos los problemas que tiene con la argentina, afirmando que come con los pies sobre la mesa, hace ruidos con la boca al comer, no lava los platos y deja los restos de comida a propósito.

“Hagan de cuenta que hay así de huevo en la olla y deja así para no lavar la olla”,

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Ante estas observaciones, la actriz no dudó en cuestionar su higiene personal: “Yo no me imagino que le huele la cola. No es que yo sea una mala persona, es que a mí la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona”

Cynthia Klitbo, aseguró que es uno de los pilares del funcionamiento doméstico junto con Yahir, Luisito y Mercedes.

“Entre la regañona y demás, si yo no hubiera sido regañona esta casa no estaría funcionando”

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