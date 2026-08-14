Camioneta de transporte público arrolla a una joven motociclista sobre avenida Tulum en Cancún

Este viernes, una mujer de 33 años quedó debajo de una camioneta de transporte público, junto con su motocicleta eléctrica, sobre la avenida Tulum, frente al palacio municipal de Cancún.

De acuerdo con testigos, la joven mujer circulaba como a las 16:40 horas en el carril de alta sobre la mencionada avenida, de Norte a Sur, pero al no lograr pasar el tope peatonal que está frente al palacio municipal, de manera imprudencial decidió bajarse de su unidad eléctrica y empujarla.

El problema fue que la joven mujer no logró ver por los espejos retrovisores que detrás de ella venía por el carril de alta la camioneta de TTE, número 622, ruta 81; por lo que el conductor no logró frenar a tiempo y le pasó por encima a la conductora y a su unidad eléctrica.

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En el lugar se encontraban elementos de Seguridad Pública y Tránsito, quienes auxiliaron a la joven y comenzaron a darle paso a los vehículos que circulaban por ambos sentidos y a los transeúntes, para evitar mayor tráfico o algún otro percance.

Aproximadamente 10 minutos después, acudieron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Cancún, quienes trasladaron a la joven mujer al Hospital General de Cancún por no contar con Seguro Social. Al parecer, la conductora sólo sufrió golpes sin consideración.