Colonias San Miguel 1 y 2 de Cozumel concentran los niveles más altos de actividad de mosquitos

Las colonias San Miguel 1 y 2 concentran los niveles más altos de actividad de mosquitos registrados en Cozumel mediante el sistema de ovitrampas, de acuerdo con el monitoreo semanal del área de Vectores. La presencia del insecto persiste pese a las jornadas de descacharrización, eliminación de criaderos, control larvario, nebulización y recorridos casa por casa efectuados en ambos sectores.

El jefe de Vectores en Cozumel, Hugo Pérez Rosas, explicó que estos dispositivos permiten identificar la actividad reproductiva mediante el conteo de huevecillos y determinar las zonas que requieren mayor intervención. San Miguel 1 y 2 permanecen entre los sitios con mayor registro. “Se realizan acciones de control y la densidad disminuye, pero una semana después vuelve a incrementarse. Por eso el monitoreo permite identificar dónde se requiere reforzar los trabajos”, señaló.

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Las autoridades mantienen recorridos para retirar recipientes, llantas, botellas, cubetas y otros objetos capaces de acumular agua, debido a que la fumigación elimina ejemplares adultos, pero no sustituye la eliminación de los lugares donde se reproduce el vector.

“Después de las lluvias se acumula agua en distintos objetos y ahí empieza nuevamente el problema. La limpieza de los patios debe mantenerse, aunque ya haya pasado la brigada”, comentó Alejandra Reyes, vecina de San Miguel 1.

El comportamiento registrado en las ovitrampas no significa necesariamente que exista un incremento proporcional de casos de dengue. Se trata de un indicador utilizado para medir la presencia y reproducción del transmisor, mientras que la confirmación de la enfermedad depende de pruebas de laboratorio.

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En cuanto a las personas con sospecha de dengue, la Secretaría de Salud informó que uno de los reportes recientes correspondió a la colonia CTM, donde se efectuaron acciones preventivas y un cerco sanitario. El acumulado supera actualmente los 45 casos probables, que permanecen bajo sospecha clínica y vigilancia en la isla. En contraste, reportes anteriores contabilizaban tres casos confirmados mediante análisis de laboratorio, mientras que durante el mismo periodo del año pasado se tenía un registro histórico de ocho pacientes con resultado positivo.

Otros sectores que han presentado notificaciones en distintos periodos son San Gervasio, Adolfo López Mateos, Independencia y Emiliano Zapata, aunque la distribución de los casos puede variar conforme avanza el seguimiento epidemiológico.

“La preocupación aumenta cuando hay muchos mosquitos, porque las familias tienen que estar pendientes de cualquier recipiente con agua dentro y fuera de la vivienda. La fumigación no puede resolver por sí sola el problema”, señaló Ricardo Mendoza, vecino de la colonia Emiliano Zapata.