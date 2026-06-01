¿Sergio Mayer y Alfredo Adame se van a subir al ring?

Desde que salió a la luz la primera emisión de Ring Royale, muchos de los famosos se han animado a subirse al ring, uno de ellos fue Alfredo Adame, quien formó parte de los primeros enfrentamientos, en donde salió victorioso ante Carlos Trejo.

Después de esta situación, el actor ha mencionado algunos famosos con lo que se podría enfrentar, uno de ellos es Sergio Mayer, aunque es probable que no se concrete esta pelea. Pues fue el propio Mayer reveló que no tiene intenciones de participar en estos eventos.

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En un encuentro con los medios de comunicación, Sergio Mayer fue cuestionado sobre este reto que se lanzó, ahí mismo descarto cualquier tipo de participación en estos eventos y mencionó:

“Yo creo que los dos ya estamos grandes para eso. La verdad, mis respetos para él, que se suba a un ring, porque ya no está para eso”

Puntualizó que duda de los resultados, pues Alfredo Adame no es considerada una persona muy sería que digamos:

“A mí me parece que lo único que hizo fue el ridículo, no podía mantenerse en pie”.

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Finalizó que no ve apropiado involucrarse en este tipo de contenido, pues no es algo que le gustaría hacer.

“Ya por mi edad y por mi situación como diputado y todo, estarme subiendo a un ring, como que no va”

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