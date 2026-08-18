Alana Flores responde a los ataques de Gala Montes: “Ya supérame”

La rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes ha vuelto a encender la conversación digital este 18 de agosto de 2026. Un año después de su enfrentamiento de boxeo, ambas personalidades protagonizaron un nuevo choque de declaraciones en la red social X (antes Twitter).

Este nuevo conflicto comenzó cuando Montes realizó una serie de publicaciones en redes sociales en donde arremetió de manera directa en contra de la creadora de contenido. Ante la situación, la influencer decidió no quedarse callada y lanzó un contundente mensaje con la finalidad de terminar la discusión.

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¿Cómo fue que Alana Flores respondió a los ataques de Gala Montes?

Todo comenzó cuando Gala Montes publicó un mensaje recordando la estrategia que preparó para el combate de boxeo que tuvieron ambas en el evento Supernova Strikers. En el mensaje; la actriz arremetió de manera directa contra la streamer con insultos y descalificaciones.

“Parte de mi estrategia fue trabajar en silencio (para que la pend*** esta no viera nada y cuando iniciara la pelea no supiera ni qué pedo) y así fue. Fue cine, en efecto. Ojalá le hubiera dado más pin*** duro” decía la publicación de la actriz en redes sociales.

Alana Flores responde a los ataques de Gala Montes. / X: @alanafloresf

Ante estos comentarios, la creadora de contenido regiomontana optó por responder con ironía y desinterés a través de sus canales oficiales. Lejos de engancharse en discusiones extensas, Alana Flores lanzó un conciso mensaje para pedirle a la actriz que deje atrás lo sucedido en el ring: “Ya suéltame, supérame”.

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