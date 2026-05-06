Alana Flores revela que podrían regresar al ring para pelear con Milica

Hace un par de días, se llevó a cabo el Supernova Génesis 2026, en donde Alana Flores fue una de las peleadoras más esperadas por los fans. Y aunque su enfrentamiento original tuvo algunos cambios, al final fue Flor Vigna quien enfrentó a la joven influencer.

Tras su participación en el evento, Alana Flores anunció su retiro del boxeo. Sin embargo, todo parece indicar que la influencer se podría volver a poner los guantes y ya tiene rival en mente, se trata de Milica, una mujer que también ha demostrado ser una fuerte contrincante.

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Alana Flores podría volver a pelear

A Través de un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Alana Flores, hablar fuerte sobre Milica, dejando claro que no descarta subirse al ring.

“La verdad es que no descarto la opción de volver a partirle su madre”

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Además, Alana Flores recordó cuando Milica tuvo la oportunidad de enfrentarla, pues aseguró que a ella la buscaron antes de Samadhi y luego, tuvo otra opción para subirse al ring, pero también fue rechazada.

“Le volvieron a ofrecer pelear conmigo cuando se cayó la pelea con Samadhi. Yo le dije a la organización que le dijera a su mánager que yo ya no iba a pelear”

Recordemos que esta rivalidad tiene historia, ya que Alana Flores hospedó a Milica en México, pero la amistad se fracturó y ocasionó declaraciones públicas.

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