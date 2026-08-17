La Casa de los Famosos: Cynthia Klitbo llama floja a Flor Vigna y estalla la polémica

La reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo llamó "floja" y "huevona" a la influencer argentina Flor Vigna dentro del reality show La Casa de los Famosos México.

La fuerte confrontación alcanzó su punto más alto durante la dinámica de posicionamiento dominical, donde Klitbo le expresó de frente su deseo de que fuera eliminada de la competencia por su nula colaboración en las tareas cotidianas.

Cynthia Klitbo a Flor Vigna:



"Quiero que te vayas de la casa porque no limpias"



Flor: "Este no es un reality de limpieza"#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/uHSLnG7xZ8 — Lady Blue 🖤 (@ladyblue1580) August 17, 2026

Klitbo acusó directamente a Vigna de no lavar los trastes y dejar los sartenes con restos de comida pegada para que otros habitantes se encargaran de ellos.

La actriz criticó fuertemente que la argentina coma con los pies sobre la mesa, haga ruidos molestos al masticar y deje prendas íntimas y calcetines tirados en las áreas comunes durante días.

La tensión ya venía creciendo desde una prueba de presupuesto, donde Flor sugirió descartar a Cynthia sugiriendo que solo jugaran los de "mejor rendimiento".