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Canelo Álvarez muestra su apoyo a Memo Schutz tras nominación en ‘La Casa de los Famosos’

El boxeador mexicano expresó su apoyo al comentarista deportivo tras su tercera nominación consecutiva.

Por Redacción Por Esto!

16 de ago de 2026

1 min

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Canelo Álvarez apoya a Memo Schutz en ‘La Casa de los Famosos’.
Canelo Álvarez apoya a Memo Schutz en ‘La Casa de los Famosos’. / Facebook: Canelo Alvarez

Saúl 'Canelo' Álvarez sumó su voz de apoyo hacia el periodista deportivo Guillermo 'Memo' Schutz tras sus constantes nominaciones en 'La Casa de los Famosos México’. Fue por medio de un video compartido en redes sociales que el boxeador felicitó al comunicador por su participación dentro del reality show.

Esta semana el comentarista deportivo suma su tercera nominación consecutiva dentro del reality show, ante esto, el boxeador mexicano y excampeón del mundo emitió una serie de palabras en apoyo al comunicador con la finalidad de que se mantenga dentro de la casa más famosa de México.

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Así mostró su apoyo Canelo Álvarez a Memo Schutz

Fue por medio de un video emitido por las redes sociales de TUDN que Canelo Álvarez expresó su apoyo a Memo Schutz. De manera breve, el boxeador mexicano felicitó al comentarista deportivo por sus logros dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, y la competencia que mantiene dentro del show.

“Qué onda Memo, primero que nada me da gusto saludarte, te felicito y te deseo que sigas creciendo más de lo que ya has crecido, te mando un abrazo de tu amigo Canelo”, fueron las palabras del boxeador hacia Memo que la noche de este domingo podría ser eliminado del show.

La muestra de solidaridad no solo fortalece la campaña impulsada por colegas y deportistas en redes sociales, sino que reafirma el vínculo cercano entre el pugilista y el periodista tras años de coberturas internacionales en sus combates profesionales.

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