La Casa de los Famosos México 2026: ¿quiénes son los nominados de la tercera semana?

La tercera gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a cambiar el panorama dentro de la competencia. Los habitantes tuvieron que replantear sus estrategias y, tras una dinámica inesperada, quedó definida una placa de siete nominados.

Esta semana, las reglas tuvieron una modificación especial con dos beneficios que podían alterar el resultado. Mientras algunos participantes intentaron proteger sus alianzas, otros buscaron colocar a sus rivales en riesgo de eliminación.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

Después de contabilizar los votos emitidos en el Confesionario, siete habitantes quedaron en la placa de nominados de esta tercera semana:

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Masad Altamimi

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García

Ahora, los participantes deberán esperar la decisión del público, que tendrá la última palabra sobre quién permanece dentro de la competencia.

¿Cómo fue la dinámica de nominación?

En esta ocasión, los habitantes volvieron a repartir 3, 2 y 1 punto entre sus compañeros. Sin embargo, dos participantes recibieron beneficios especiales que podían modificar directamente la placa.

La bola amarilla permitió anular la nominación de un habitante, mientras que la bola verde añadió a otro participante a la lista de nominados con tres puntos.

Los beneficios quedaron en manos de Arantza Ruiz y Yanet García, respectivamente. La asignación ocurrió mediante la llamada Caja Ciega, por lo que los habitantes no conocían de antemano quién tendría cada ventaja.

¿Quiénes tenían inmunidad esta semana?

Durante esta semana, Brianda Deyanara y Mariana Ochoa no pudieron ser nominadas debido a las condiciones especiales de su permanencia en el programa.

Brianda obtuvo la inmunidad después de convertirse en líder, mientras que Mariana quedó protegida tras reincorporarse a la competencia. Por esta razón, ninguna de las dos recibió puntos durante la gala.

¿Qué sigue en La Casa de los Famosos México 2026?

Con la tercera placa ya definida, los nominados quedan a merced de la votación de la audiencia. Los seguidores del reality podrán apoyar a su participante favorito mediante los canales oficiales del programa.

La tensión continuará durante los próximos días, mientras las alianzas y estrategias dentro de la casa vuelven a ponerse a prueba antes de conocer quién tendrá que abandonar la competencia.