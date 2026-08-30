Ese Pérez revela en LCDLFM que Eduin Caz le regaló un departamento

Ese Pérez ha generado sorpresa entre sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos México’ al revelar un increíble regalo que recibió de parte de Eduin Caz, integrante de Grupo Firme. El influencer sorprendió a la audiencia al señalar que el artista le obsequió una propiedad.

Durante una emotiva conversación con sus compañeros dentro del reality show, el comediante reveló que la profunda amistad que tiene con el vocalista de la agrupación ha llegado al punto de darle un respaldo financiero. El influencer señaló que el obsequió le permitió consolidar estabilidad personal y profesional antes de ingresar al show.

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Eduin Caz le regala un departamento a Ese Pérez

El influencer reveló durante una conversación con Brianda Deyanara y Gema Garoa que Eduin Caz le regaló un departamento que se encuentra ubicado en Tijuana, Baja California, ciudad donde radica el artista. Ese Pérez comentó que cuando viaja a la ciudad se hospeda en dicho inmueble.

La revelación del influencer sorprendió a sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos México’, mismos que señalaron que este tipo de gestos son poco comunes y aseguraron que el vocalista de Grupo Firme se caracteriza por ser un gran amigo, además de mostrar su lealtad con las personas cercanas a él.

El testimonio de Ese Pérez dentro del programa reafirma el vínculo cercano entre ambas personalidades, el cual se ha hecho evidente también fuera del reality show a través de muestras públicas de apoyo por parte del vocalista en las etapas más complejas del concurso.

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