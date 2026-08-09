América se impone con autoridad a los Portland Timbers en la Leagues Cup y es líder de su grupo

En el último partido de este domingo, el América logró un triunfo por 3-1 ante Portland Timbers en el estadio Providence Park, en Portland. En un partido donde las Águilas lucieron superiores al rival la mayor parte del compromiso.

Los Azulcremas tomaron el liderato de la Liga MX con seis puntos gracias a los goles del uruguayo Brian Rodríguez (6'), de Isaías Violante (63') y del colombiano Oscar Perea (88'), quien debutó en el club mexicano.

¡La JOYA de gol que anotó Brian Rodríguez para abrir el marcador del partido! ⚡️🔥 pic.twitter.com/PXyTSHksvQ — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

El noruego Kristoffer Velde (19') marcó por los Timbers, que tienen tres unidades y son décimos en el grupo de la MLS.

En general, los equipos de la Liga MX han sido superados por sus rivales de la liga estadounidense, y en mucho casos, esta jornada, ya quedaron sin posibilidades de trascender en la competencia.

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Con sus derrotas de este domingo quedaron eliminados Santos, Necaxa, Atlético San Luis, Querétaro, Puebla y Tijuana. También se despidieron Pachuca, Atlas y Pumas; Minnesota United y Vancouver Whitecaps por la MLS.

Luego de dos fechas, en las que se jugaron 36 partidos, la MLS lleva 23 victorias por solo 13 de la Liga MX. En un jornada para el olvido para los equipos mexicanos, fue América y Cruz Azul quienes sacaron la cara por la liga de México.

Con información de AFP