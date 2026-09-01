Camión embiste y parte en dos un mototaxi en la Mérida-Campeche; hay dos lesionados

Dos tripulantes que viajaban en un mototaxi terminaron lesionados después de que un camión tipo torton los embistiera al intentar esquivarlos sobre la carretera federal, tramo donde transitaba la unidad adaptada de tres ruedas. A pesar de que se conoce la prohibición de circular sobre vías federales, la unidad transitaba por la zona, lo que derivó en que el conductor y su acompañante resultaran con heridas graves y múltiples fracturas.

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Los hechos fueron reportados cerca de las 15:45 horas del martes sobre el kilómetro 87 de la carretera federal Mérida-Campeche. El vehículo de carga alcanzó al mototaxi y logró frenar metros adelante, mientras que la unidad de transporte quedó completamente destrozada tras el fuerte impacto. Automovilistas que circulaban por el lugar alertaron a los números de emergencia para auxiliar a los heridos, quienes quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica.

Dos lesionados tras choque entre camión y mototaxi en Calkiní / Erik Caamal

Al sitio acudió personal del consorcio carretero, que tomó conocimiento del percance, delimitó el área y coordinó el tránsito vehicular. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Calkiní brindaron los primeros auxilios a los dos lesionados y los trasladaron de emergencia al Hospital Integral IMSS-Bienestar para su atención médica prehospitalaria.

Elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El conductor del camión declaró que intentó esquivar al mototaxi mientras un tráiler lo rebasaba; sin embargo, no logró evitar el impacto y terminó proyectándolo. El golpe provocó que la unidad de tres ruedas perdiera el control, derrapara y quedara partida en dos. Finalmente, una grúa remolcó los vehículos involucrados al corralón para el deslinde de responsabilidades.

JGH