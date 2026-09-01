Rosita Bouchot, actriz de “El Chavo del 8” es hospitalizada; ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

La actriz mexicana Rosita Bouchot, célebre por interpretar a una de las versiones del personaje de ‘Paty’ en la emblemática serie “El Chavo del 8”, ha sido hospitalizada este martes 1 de septiembre de 2026. Fue la misma artista la encargada de informar sobre su ingreso al hospital.

Por medio de sus redes sociales, la actriz decidió enviar un mensaje a sus seguidores en el cuál solicitó oraciones antes de ser sometida a una intervención médica. La noticia generó sorpresa entre sus fanáticos que rápidamente mostraron su apoyo y cuestionaron la razón por la que la actriz fue hospitalizada.

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¿Qué se sabe de la hospitalización de Rosita Bouchot?

La noticia se dio a conocer luego de que la propia Rosita Bouchot compartiera una imagen en su cuenta oficial de Facebook desde el hospital. A través de una breve publicación, la actriz buscó tranquilizar a su público asegurando que se encontraba de buen ánimo, aunque confirmó que requerían realizarle un procedimiento quirúrgico durante este martes.

"Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer", expresó la intérprete en sus redes sociales para todos sus seguidores y fanáticos.

Hasta el momento, ni la actriz ni su entorno cercano han especificado la causa médica exacta ni los detalles del procedimiento al que fue sometida. Sin embargo, la comunidad de seguidores y colegas del medio artístico reaccionaron de inmediato llenando sus plataformas de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

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