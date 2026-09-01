Mercado de Ciudad Concordia se cae a pedazos; vecinos exigen rehabilitación

Vecinos de la unidad habitacional Ciudad Concordia demandan la rehabilitación del estacionamiento y del techo del mercado de esta zona habitacional, fundado hace más de 30 años.

Esto, en la intersección de las avenidas Alberto Trueba Urbina con Eduardo Mena, donde desde hace varios años ciudadanos han demandado obras de rehabilitación de dicho inmueble a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche.

“Es el mismo techo de láminas que tiene desde que este mercado fue inaugurado por Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces ningún gobierno municipal del PRI, del PAN y ahora con MOCI ha querido rehabilitar el techo. Por eso, los locatarios colocan láminas y otros techos en sus puestos porque se llueve dentro”, manifestó Elena Landeros, vecina del lugar.

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“Por eso los locatarios pagan impuestos, para que las autoridades municipales hagan reparaciones de verdad. No solo es pintar las paredes que se caen a pedazos; ni reparan el techo ni mandan a repavimentar el estacionamiento, que tiene años con tremendos baches. Cuando entras en vehículo es difícil no pasar sobre los huecos”, agregó Fernando Pool, habitante del sector.

Aunado a esto, también están las tapas de los registros en mal estado del inmueble, uno de los mercados municipales más antiguos de la capital campechana, junto con el de la unidad habitacional Fidel Velázquez.

Comerciantes reportan bajas ventas debido al creciente comercio ambulante que permiten las autoridades municipales, al otorgar puestos en sectores como la avenida Concordia, donde se ofertan frutas, verduras y hasta pescado.

“¿Cómo no va a haber baja venta, si muchas personas ya no llegan a comprar al mercado porque en el camino le compran al ambulante, mientras que en el mercado el locatario sí paga más impuestos? Por lo menos, que con ese dinero que sacan extra las autoridades deberían atender los centros de abasto municipales”, señaló Carlos Crespo, ciudadano del lugar.

Ante esta problemática, ciudadanos opinan que las autoridades deberían hacer un reordenamiento de las ventas y concentrarlas nuevamente en el mercado de Concordia, antes de que las calles y parques se conviertan en una vendimia más grande.

“No hacen el reordenamiento las autoridades porque sacan más dinero los inspectores, mientras desatienden la venta y a los mercados como el de Concordia, al cual lo único que le han hecho es medio reparar los baños y pintarlo”, agregó Fernando Pool.