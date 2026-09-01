UAM anuncia por primera vez en su historia un tercer proceso de admisión en 2026

En un acontecimiento sin precedentes para la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM), la institución universitaria informó que realizará un tercer proceso de admisión en un solo año. De acuerdo con lo señalado por las autoridades universitarias, la convocatoria busca brindar más espacio a los jóvenes interesados en estudiar.

Durante una conferencia de prensa, el rector general, Dr. Gustavo Pacheco López, junto con la secretaria general y el abogado de la institución, informaron sobre este hecho histórico. Aunado a esto, se compartieron los detalles para este nuevo proceso de admisión para la universidad.

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¿Qué se sabe del tercer proceso de admisión de la UAM?

De acuerdo con lo señalado, la medida busca ampliar la cobertura educativa y ofrecer nuevas oportunidades de ingreso a miles de aspirantes a nivel licenciatura para el trimestre 27-Invierno. El anuncio formaliza la creación de 755 lugares adicionales en diversas unidades académicas.

📣Por primera vez en su historia, la UAM prepara un tercer proceso de admisión en un mismo año.



En conferencia de prensa, el rector general, Dr. Gustavo Pacheco López; la secretaria general, Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, y el abogado general, Mtro. Juan Rodrigo Serrano… pic.twitter.com/9w89bHdhgW — UAM (@lauammx) September 1, 2026

La distribución final de estos espacios y las licenciaturas participantes serán determinadas por los Consejos Divisionales entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre. Junto con esto; las autoridades universitarias compartieron las fechas clave para los interesados en acceder a la UAM.

¿Cuáles son las fechas del tercer proceso de admisión de la UAM?

Para todos los interesados en acceder a un lugar en la UAM, se compartió el calendario del proceso extraordinario para el trimestre 27-Invierno. Estas fechas son:

Publicación de la Convocatoria: 4 de octubre de 2026.

Registro de solicitudes en línea: Del 5 al 11 de octubre de 2026.

Aplicación del examen de selección: Noviembre de 2026 (en modalidad en línea).

Publicación de resultados: 30 de noviembre de 2026.

Inicio del trimestre lectivo (27-I): 18 de enero de 2027.

La Rectoría General de la Casa Abierta al Tiempo confirmó que el trámite se llevará a cabo íntegramente a través del portal oficial (admision.uam.mx). Las autoridades universitarias gestionan los ajustes presupuestales y logísticos necesarios para garantizar la infraestructura y la planta docente requerida para esta matrícula extraordinaria

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