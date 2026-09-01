Drenaje obsoleto causa siete años de encharcamientos y accidentes en Champotón

Ante el problema de aguas pluviales que se estancan sobre la calle 14 entre 27 y 29, algunos vecinos de la colonia “Las Palomas” en Champotón han solicitado la intervención de las autoridades competentes.

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De acuerdo con los datos proporcionados, la problemática lleva más de siete años, situación que se la atribuyen al nulo funcionamiento del drenaje y del pozo de absorción, aunado a la falta de trabajos de mantenimiento.

Además, dicha arteria es el paso constante de muchos alumnos que estudian en la Secundaria General 09 y en el CETIS 82.

Wilbert Pech comentó que por esta arteria han ocurrido varios accidentes, principalmente en motocicleta, debido a la cantidad de lodo y verdín acumulado sobre la carpeta asfáltica.

“Las personas se han lastimado. Se han quebrado el brazo, las rodillas. Hace como tres meses una señora derrapó y la ayudamos, llevándola al hospital. Peatones igual se han resbalado por el verdín”, destacó.

Colonos de este sector solicitaron la aplicación de trabajos de desazolve, así como la construcción de otro pozo de absorción, quizá con una mayor profundidad, para que las aguas se drenen más rápido.

JGH