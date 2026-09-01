Gobernadores de la Península de Yucatán cierran filas con Sheinbaum tras su Segundo Informe

Los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se sumaron al respaldo expresado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, realizada este martes 1 de septiembre en Palacio Nacional.

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Layda Sansores San Román, Mara Lezama Espinosa y Joaquín Díaz Mena aparecen entre los mandatarios que firmaron un pronunciamiento conjunto de los gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación, en el que reconocieron los resultados presentados por la titular del Ejecutivo federal y refrendaron su disposición de mantener la coordinación con su administración.

El documento sostiene que el Gobierno federal ha registrado avances en salarios, programas sociales, vivienda, educación, seguridad e inversión. También destaca la cercanía de Sheinbaum con las entidades, su respeto al federalismo y su disposición para trabajar con los gobiernos estatales.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores se sumó al pronunciamiento y expresó su respaldo a Sheinbaum, de quien destacó dos años de gobierno con honestidad, cercanía y atención prioritaria a quienes más lo necesitan.

El documento resalta avances federales en materia de salarios, vivienda, educación y seguridad. / Especial

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, manifestó su respaldo total a la Presidenta y aseguró que México avanza con resultados, justicia social y atención a la población.

Unidad y respaldo total a nuestra Presidenta @Claudiashein: México avanza con resultados, justicia social y amor incondicional al pueblo. 🇲🇽 pic.twitter.com/YXsgOcFOCv — Mara Lezama (@MaraLezama) September 1, 2026

“Unidad y respaldo total a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum: México avanza con resultados, justicia social y amor incondicional al pueblo”, publicó la mandataria quintanarroense después del informe.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció la cercanía y el respaldo que, señaló, Sheinbaum ha demostrado hacia el estado. Afirmó que esa relación se refleja en los proyectos que desarrollan conjuntamente y en las oportunidades que buscan generar para los habitantes de la entidad.

Hoy acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. 🇲🇽



Desde Yucatán le agradecemos su cercanía, su respaldo y, especialmente, el cariño que siempre ha demostrado por nuestro estado. Ese cariño se refleja en los proyectos que… pic.twitter.com/mLZ9hZoNaH — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 1, 2026

“Presidenta, gracias por hacer equipo con Yucatán. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestro estado y de México”, expresó Díaz Mena, quien acompañó a la mandataria federal durante la presentación de su informe.

El posicionamiento conjunto también destaca cifras relacionadas con programas sociales y seguridad, entre ellas la inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que, según el documento, benefician a más de 42 millones de personas. Además, atribuye a la administración federal reducciones en homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

El pronunciamiento concluye con el compromiso de los gobernadores de continuar trabajando en unidad con el Gobierno federal y respalda la política de defensa de la soberanía expuesta por Sheinbaum durante su mensaje. Con las expresiones de Sansores, Lezama y Díaz Mena, los tres gobiernos de la Península de Yucatán cerraron filas con la Presidenta tras su Segundo Informe.

JGH