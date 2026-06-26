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Luis Miguel: reportan que fue operado del corazón y ya inició su rehabilitación en México

Aunque se afirma que el cantante ya está en México para iniciar su rehabilitación, ni él ni su equipo han confirmado oficialmente su estado de salud.

Ana García

Por Ana García

26 de jun de 2026

2 min

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Luis Miguel sigue en recuperación
Luis Miguel sigue en recuperación

La salud de Luis Miguel sigue rodeada de incertidumbre. Luego de varios días de especulaciones, nuevos reportes señalan que el cantante ya fue dado de alta tras permanecer alrededor de dos semanas internado en un hospital de Nueva York, aunque hasta ahora no existe una postura oficial que confirme esa información.

De acuerdo con datos difundidos por el programa El Gordo y La Flaca, el intérprete ingresó al centro médico utilizando el apellido de su madre y permaneció acompañado durante todo el proceso por su pareja, Paloma Cuevas. Desde entonces, distintas versiones han circulado sobre su evolución, mientras el entorno del artista ha mantenido absoluto hermetismo.

El conductor Raúl de Molina aseguró que Luis Miguel ya abandonó el hospital y viajó a México para continuar con su proceso de rehabilitación. Según explicó durante la emisión del programa de espectáculos, el cantante habría permanecido hospitalizado durante 15 días antes de recibir el alta médica.

El presentador también sostuvo que el llamado "Sol de México" fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos relacionados con el corazón, aunque evitó revelar la identidad del médico que, presuntamente, estuvo a cargo de las intervenciones. Semanas atrás, el propio conductor estimó que la atención médica recibida en uno de los hospitales especializados de Estados Unidos habría representado un costo cercano a los 400 mil dólares.

Pese a las versiones que continúan surgiendo, Luis Miguel y su equipo de representación no han emitido ningún comunicado para confirmar o desmentir la información difundida en los programas de espectáculos. Por ello, los detalles sobre su estado de salud permanecen sustentados únicamente en reportes periodísticos y declaraciones de terceros.

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