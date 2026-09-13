Fuerte choque despierta a vecinos y termina con dos vehículos en el corralón de Calkiní

Un fuerte encontronazo entre dos vehículos despertó a vecinos de la calle 29 por 34, a unas cuadras del Centro de Calkiní, luego de que uno de los conductores no respetara su alto obligatorio. El accidente ocurrió alrededor de la medianoche y, por fortuna, dejó únicamente daños materiales de consideración.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó estrellándose contra la pared de una vivienda, aunque los daños en el inmueble fueron mínimos. Los vecinos salieron de sus casas para verificar lo ocurrido y solicitaron la presencia de las autoridades, ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal destacamentados en la junta municipal, quienes se entrevistaron con los involucrados. Los conductores manifestaron que únicamente habían recibido golpes que no ponían en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los agentes recomendaron a los propietarios llegar a un acuerdo por el pago de los daños, a fin de evitar los gastos de grúa, corralón y la multa correspondiente. Sin embargo, al no lograr un arreglo, fue necesario solicitar el servicio de arrastre para trasladar ambos vehículos al corralón de Seguridad Pública Municipal de Calkiní, donde se realizaría el deslinde de responsabilidades.