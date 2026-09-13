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Virgen de las Mercedes recorre río y mar durante tradicional procesión en Champotón

La Virgen de las Mercedes realizó su tradicional procesión por río y mar, acompañada por feligreses y una decena de lanchas ribereñas, tras la misa dominical celebrada en Boca del Río.

Por Jorge May

13 de sept de 2026

1 min

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Champotón celebra tradicional procesión de la Virgen de las Mercedes
Champotón celebra tradicional procesión de la Virgen de las Mercedes

La Virgen de las Mercedes, Reina y Señor de Champotón, realizó la mañana de este domingo su tradicional procesión por río y mar, acompañada y custodiada por una decena de lanchas ribereñas y feligreses.

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El evento se llevó a cabo al término de la misa dominical de las 10:00 horas celebrada en la Palapa 500 en las inmediaciones del balneario popular Boca del Río. Durante el recorrido, algunos feligreses abordaron los navíos, otros más apreciaron la procesión desde las orillas del manglar, o bien, desde varios puntos del malecón.

Al término de la tradicional procesión, la venerada imagen regresó a la sede parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes.

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