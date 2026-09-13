Virgen de las Mercedes recorre río y mar durante tradicional procesión en Champotón

La Virgen de las Mercedes, Reina y Señor de Champotón, realizó la mañana de este domingo su tradicional procesión por río y mar, acompañada y custodiada por una decena de lanchas ribereñas y feligreses.

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El evento se llevó a cabo al término de la misa dominical de las 10:00 horas celebrada en la Palapa 500 en las inmediaciones del balneario popular Boca del Río. Durante el recorrido, algunos feligreses abordaron los navíos, otros más apreciaron la procesión desde las orillas del manglar, o bien, desde varios puntos del malecón.

Al término de la tradicional procesión, la venerada imagen regresó a la sede parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes.