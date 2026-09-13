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Maleza invade accesos y bóvedas del cementerio “La Cruz” en Champotón

La acumulación de maleza en el ala derecha del cementerio “La Cruz” de Champotón dificulta el acceso a las bóvedas y genera preocupación por la proliferación de mosquitos.

Por Jorge May

13 de sept de 2026

1 min

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Lluvias y abandono cubren de monte el cementerio
Lluvias y abandono cubren de monte el cementerio

En esta temporada de lluvias, la maleza ha crecido afectando los accesos en las inmediaciones del cementerio “La Cruz” en Champotón.

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Tras un recorrido por este espacio se constató que al menos el ala derecha del inmueble es donde se acumula la mayor cantidad de monte.

Lo anterior no sólo está cubriendo bóvedas y accesos, igual está propiciando la proliferación del mosquito.

Mirna Flores expresó su opinión y malestar al explicar que no hay por dónde pasar debido a la cantidad de maleza, “El patrón de Champotón está bien abandonado, lleno de monte. No lo vienen a limpiar, las tumbas están abandonadas” concluyó

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