Maleza invade accesos y bóvedas del cementerio “La Cruz” en Champotón

En esta temporada de lluvias, la maleza ha crecido afectando los accesos en las inmediaciones del cementerio “La Cruz” en Champotón.

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Tras un recorrido por este espacio se constató que al menos el ala derecha del inmueble es donde se acumula la mayor cantidad de monte.

Lo anterior no sólo está cubriendo bóvedas y accesos, igual está propiciando la proliferación del mosquito.

Mirna Flores expresó su opinión y malestar al explicar que no hay por dónde pasar debido a la cantidad de maleza, “El patrón de Champotón está bien abandonado, lleno de monte. No lo vienen a limpiar, las tumbas están abandonadas” concluyó