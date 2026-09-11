Joanna Vega-Biestro reacciona a la polémicas declaraciones de Gala Montes donde supuestamente la amenaza

Tras la entrada de Gala Montes a ‘La Casa de los Famosos México’ y su inesperada salida, la actriz regresó a las redes sociales, donde ha hecho varias publicaciones en sus historias.

Uno de ellos fue en contra de la conductora Joanna Vega-Biestro, donde la actriz desmintió una supuesta agresión en contra del equipo de producción del polémico reality, tal como lo mencionó la presentadora de ‘Sale El Sol’.

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Además, Gala Montes afirmó que la presentadora de televisión se encuentra molestando a su familia para poder tener información, por lo que la actriz le mandó a decir que no le gustaría que su hija viviera este tipo de situaciones.

Joanna Vega-Biestro rompe el silencio tras las declaraciones de Gala Montes

Tras las declaraciones de Gala Montes, la conductora fue tajante en su respuesta, afirmando que la información revelada fue proporcionada por una fuente fidedigna y comprobada.

"La información que compartí llegó de una fuente fidedigna, la corroboré antes de hacerla pública. No inventé sobre la información. Ejercer mi trabajo no es hostigar, ni acosar"

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En sus declaraciones, la conductora le pide a Gala Montes no meter a su hija en este tipo de polémicas, pues es una menor de edad, por lo que reveló que ya se está asesorando de forma legal en caso de ser necesario.

"Hay un límite absoluto, mi hija es menor de edad, es un tercero ajeno a esta situación. Si alguien tiene que reclamarme que sea conmigo, con mi hija no, no voy a entrar en provocaciones"

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