“La salud es un derecho": Sheinbaum anuncia 641 consultorios del IMSS-Bienestar y nuevas obras de salud en Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de 641 consultorios del IMSS-Bienestar en Hidalgo, además de nuevas clínicas y ampliaciones de hospitales para mejorar la atención médica en diferentes municipios del estado.

Durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en Hidalgo, Sheinbaum informó que ya fue instalado un nuevo angiógrafo y una unidad de hemodinamia en el Hospital General de Pachuca, con lo que se busca ampliar los servicios para atender a pacientes que requieren estudios y tratamientos especializados.

Noticia Destacada Construirán 61 mil 500 viviendas y nuevos planteles educativos en Hidalgo

También dio a conocer la construcción de un nuevo Hospital General en Actopan y una nueva clínica de medicina familiar con especialidades en Pachuca, perteneciente al ISSSTE. De esta última, explicó que ya se encuentra en proceso de ampliación para contar con un área de urgencias, quirófano y camas de hospitalización.

A estos proyectos se suma la ampliación del Hospital General de Zona del IMSS en Tula de Allende y de la Clínica-Hospital de Huejutla de Reyes. Sheinbaum señaló que uno de los principales proyectos será la construcción de 641 consultorios del IMSS-Bienestar en todo Hidalgo, con los que se busca acercar los servicios médicos a la población y reforzar la atención primaria.

La presidenta también mencionó otros proyectos que se desarrollan en el estado, como las centrales hidroeléctricas y de ciclo combinado, la nueva coquizadora en Tula y los trabajos de reconstrucción tras las lluvias. Además, destacó la entrega de un nuevo programa dirigido a comunidades y pueblos indígenas y aseguró que también se mantiene el trabajo en materia de seguridad.

Noticia Destacada Anuncian inauguración del Tren CDMX-Pachuca en 2027; Claudia Sheinbaum destaca avance del 37%

Al hablar sobre estas acciones, Sheinbaum afirmó que para su gobierno la educación, la salud y la alimentación son derechos de la población.