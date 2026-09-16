Identifican a “el Trompas” como presunto feminicida de Claudia Tacoronte; ya tiene orden de aprehensión

Autoridades de Morelos identificaron a Francisco Javier “N”, alias “el Trompas”, como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla.

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron, informó este miércoles 16 de septiembre que la Fiscalía Especializada en Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión contra el sospechoso, cuya búsqueda permanece activa.

“Se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, declaró el funcionario. La investigación continúa y hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del crimen.

¿Quién es “el Trompas”, señalado por el feminicidio de Claudia Tacoronte?

Francisco Javier “N” fue identificado a partir de videos de cámaras de seguridad y otros materiales recopilados durante las investigaciones.

De acuerdo con reportes del caso, un hombre con características y vestimenta similares fue captado cuando ingresó a la Casa de la Cultura de Cuautla y posteriormente salió del lugar. Otras imágenes también lo mostrarían en hechos delictivos registrados anteriormente en la zona.

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Claudia Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, se encontraba en México como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Fiscalía de Morelos mantiene búsqueda del sospechoso

La joven fue atacada con un arma blanca el pasado sábado en Cuautla. Las autoridades investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio y mantienen abiertas distintas líneas para esclarecer las circunstancias del crimen.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente… pic.twitter.com/CaMHjSVH3L — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2026

La Fiscalía de Morelos extendió la búsqueda del sospechoso fuera de Cuautla y trabaja en coordinación con otras autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión.

El asesinato de Claudia Tacoronte provocó protestas y exigencias de justicia por parte de estudiantes y organizaciones, mientras autoridades mexicanas y representantes consulares de España mantienen comunicación sobre el avance de las investigaciones.

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