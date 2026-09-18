David Zepeda reacciona a declaraciones de Pedro Sola

Pedro Sola generó una fuerte polémica en septiembre de 2026 tras asegurar durante una charla en el reality show La Granja VIP que el actor David Zepeda es homosexual y que en el pasado mantuvo una relación con un periodista de TV Azteca.

La controversia inició cuando el conductor de Ventaneando platicaba con el influencer Kunno sobre el despertar sexual de este último. Durante la plática, Kunno comentó que su propio despertar homosexual ocurrió al ver a David Zepeda.

Ante esto, Pedro Sola interrumpió para hacer referencia al material íntimo del actor que se filtró en plataformas digitales años atrás. El actor optó por limitar la interacción en sus cuentas oficiales.

Zepeda reapareció compartiendo una selfi a través de sus historias de Instagram desde el interior de su automóvil, manteniendo una postura distante frente a los señalamientos de la farándula.