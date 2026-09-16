Pedro Sola asegura que David Zepeda es gay en La Granja VIP: “También es gay”

El conductor de televisión Pedro Sola desató polémica dentro de la segunda temporada del reality show ‘La Granja VIP’ al asegurar que el actor David Zepeda es homosexual. El conductor comentó esto durante una conversación en vivo con el influencer Kunno, generando revuelo en redes sociales.

El hecho rápidamente se volvió un clip viral en diversas redes sociales y entre varios usuarios, esto debido a que gran parte del público afirmó que la producción buscaba censurar al conductor de televisión tras los comentarios realizados hacia el cantante y actor mexicano.

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¿Qué dijo Pedro Sola sobre David Zepeda en el show?

Durante la conversación entre Pedro Sola y Kunno, el conductor de televisión afirmó haber trabajado con Zepeda en TV Azteca y añadió sin rodeos: "tipazo... Y también es gay", vinculándolo además con un periodista. El momento generó un revuelo inmediato y se volvió tendencia en redes sociales.

Tan pronto como Pedrito Sola emitió el comentario en tono confidencial, las cámaras desviaron la toma hacia otra zona del recinto y bajaron el audio del micrófono de Sola para amortiguar la charla entre los participantes, una maniobra que los espectadores interpretaron como un intento de censura.

Pedrito Sola ya se soltó la lengua y dió a entender que a David Zepeda también le gustan los hombres JAKSKAK😭 #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/vYIESuCDTv — nacho con O (@NachoConO) September 16, 2026

Ante la ola de especulaciones que se generaron tras los comentarios hechos por el conductor de televisión, cabe recordar que David Zepeda ha desmentido en reiteradas ocasiones este tipo de rumores, reiterando que es un hombre heterosexual y respetuoso de la comunidad.

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