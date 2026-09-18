Buscan en Oxkutzcab a dos jóvenes desaparecidos desde 2020 en Quintana Roo

En un esfuerzo coordinado para localizar a Elmer Axel Balam Poot y Alex Alberto Poot Poot, desaparecidos desde el 24 de abril del 2020, autoridades de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en diversos puntos de esta localidad.

En las labores participaron elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas, agentes de la Policía Estatal Investigadora del Estado de Quintana Roo y del Ejército Mexicano, así como policías municipales de Oxkutzcab, quienes realizaron las diligencias en coordinación con los familiares de los jóvenes.

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A través de un comunicado realizado a través de sus redes sociales, la Dirección de la Policía Municipal de Oxkutzcab informó que el miércoles pasado se realizó un operativo, donde las brigadas recorrieron distintos sectores del municipio, colocaron carteles con las fichas de búsqueda e inspeccionaron centros de rehabilitación de la zona, como parte de las acciones de campo para obtener información que permita establecer el paradero de los desaparecidos.

Se sabe que Elmer Axel Balam Poot, de 17 años, fue visto por última vez en Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas del estado de Quintana Roo. Mide 1.75 centímetros, es moreno claro, con señas particulares como una cicatriz en la ceja derecha y lunares en el cuello. Además, al momento de su desaparición, llevaba una cadena con una medalla de acero inoxidable de San Benito.

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Mientras que Alex Alberto Poot Poot, de 19 años, fue visto también por última vez en Ignacio Zaragoza. Es moreno claro, con 1.75 centímetros de altura, cabello lacio y tiene señas particulares como un lunar en la mejilla izquierda y una cicatriz en la espinilla izquierda. Antes de desaparecer vestía una bermuda de color negro y una playera azul marino.

Las autoridades exhortaron que quienes tengan algún informe sobre su paradero se contacten directamente con la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo al número 9983362579.

La Dirección de la Policía Municipal de Oxkutzcab refrendó su disposición para continuar colaborando con las autoridades de los distintos niveles de Gobierno y con las familias, a fin de dar seguimiento a las labores de localización.