México inhibe cuatro drones en la frontera con EU durante Operación Águila Alta

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes 18 de septiembre que autoridades mexicanas han inhibido cuatro drones durante la Operación Águila Alta, desplegada en coordinación con Estados Unidos para reforzar la vigilancia en la frontera.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Irapuato, Guanajuato, el titular de Defensa explicó que los aparatos detectados no transportaban armas ni explosivos y que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizados principalmente para vigilar rutas relacionadas con el cruce irregular de personas.

La segunda fase de la operación comenzó el 7 de septiembre y permanecerá activa hasta el lunes 21. El despliegue se concentra en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego, con patrullajes terrestres y equipos capaces de inhibir aeronaves no tripuladas.

¿Cómo fue detenido el operador de uno de los drones?

Trevilla detalló que en uno de los casos autoridades estadounidenses detectaron un dron en su territorio y lo inhibieron, pero el aparato regresó hacia México.

Tras recibir la información, personal militar mexicano logró neutralizarlo y posteriormente detuvo a su operador, identificado por las autoridades como una persona presuntamente relacionada con el traslado irregular de migrantes.

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El incidente ocurrió en Tijuana y permitió asegurar también un arma corta, cargadores, cartuchos y el control remoto del aparato.

El secretario precisó que los drones localizados durante este operativo son aparatos comerciales y que hasta ahora no existe evidencia de que transportaran explosivos o armamento.

México y EU mantienen coordinación en la frontera

La Operación Águila Alta forma parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para detectar drones utilizados por organizaciones delictivas en actividades como vigilancia de autoridades, tráfico de personas y traslado de drogas.

El despliegue contempla una franja de aproximadamente cinco kilómetros en la zona de Mesa de Otay, además del uso de equipos antidrones con capacidad de inhibición de hasta tres kilómetros.

#MañaneraDelPueblo | El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de @Defensamx1, detalló los resultados de la operación "Águila Alta" realizada en coordinación con autoridades de #EEUU, informando que del 7 de septiembre al día de hoy se han inhibido cuatro drones… pic.twitter.com/hWwybmftbG — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 18, 2026

Trevilla también destacó el intercambio de información con autoridades estadounidenses en otros asuntos fronterizos, incluido el hallazgo de túneles entre Tijuana y San Diego.

El titular de Defensa señaló que ambos países mantienen comunicación permanente y que cada fuerza actúa dentro de su respectivo territorio, aunque comparten datos para responder a actividades ilícitas en la zona fronteriza.

IO