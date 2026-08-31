La Granja VIP: Ellos son los granjeros confirmados para la segunda temporada

A tan solo unos días de que arranque la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, mucho se ha comentado sobre los participantes que formarán parte de este proyecto.

Se sabe que TV Azteca, aseguró que esta segunda entrega va a tener una renovación en sus instalaciones, con dinámicas inéditas, retos físicos y exigencias para cada uno de los participantes todos los días.

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¿Cuándo es el arranque de la nueva temporada de ‘La Granja VIP’?

Es estreno de la segunda temporada de este reality, será el próximo 6 de septiembre de 2026 por la señal de Azteca UNO. Además, este formato 24/7 es completamente diferente, ya que los habitantes tienen que cumplir con ciertas tareas de granja, pues en caso de no hacerlo pueden ser fuertemente castigados por la producción.

Las tareas que tienen que hacer, pueden ser muy variadas, desde levantarse al amanecer para ordeñar vacas y limpiar establos, hasta sembrar y cosechar sus propios alimentos, lo que representa sacar a los participantes de su zona de confort.

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¿Quiénes son los confirmados para la nueva temporada de ‘La Granja VIP’?

Aunque todavía faltan algunos nombres por confirmar, ya son varias las personalidades que han sido reveladas por la televisora, aquí te dejamos la lista completa:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny del grupo 'Kenny y los Eléctricos'

Kevyn Contreras

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka

Mónica Escobedo

Daniela Alexis 'La Bebeshita'

Abigail Pak 'La Coreañera'

Natalia Alcocer

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