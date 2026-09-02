Clima en Yucatán 3 de septiembre: Calor predominará con casi 40 grados este jueves

Durante este jueves 3 de septiembre predominarán las temperaturas muy calurosas en Yucatán, además de probables lluvias fuertes en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este jueves se presentará probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán debido a la humedad asociada a la Onda Tropical núm. 36, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie e inestabilidad en el nivel superior de la tropósfera.

Además, habrá vientos del este-sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte en el litoral yucateco.

Para mañana se pronostican #Lluvias intensas en #BajaCaliforniaSur (centro y sur), y el viernes en #Oaxaca (este) y #Chiapas (norte, oeste y sur). Los detalles del #Pronóstico a 96 horas para el territorio nacional puedes consultarlos en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/MZIoL3SjYt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 37° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 39° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.