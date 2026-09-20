Aylin Mujica revela las causas de la muerte de su hijo Mauro tras resultados de la autopsia

Aylín Mujica dio a conocer públicamente las causas oficiales del fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez conocido también como DJ Maahez, joven de 30 años que perdió la vida el pasado 16 de julio de 2026 durante un viaje en Barbados; dejando un gran vació en la vida de la actriz.

Tras el análisis de los informes de la autopsia, la actriz y conductora cubana explicó ante los medios la causa principal de la muerte de su hijo. Con esta información, fue posible desmentir las diversas versiones que comenzaron a correr en redes sobre las razones del fallecimiento del joven; incluyendo una que tenía relación con los vapeadores.

Noticia Destacada Filtran que Aylín Mujica no ha logrado repatriar el cuerpo de su hijo

¿Cuál fue la causa principal de la muerte de Mauro, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la actriz explicó que la razón principal del fallecimiento de su hijo fue una falla orgánica derivada de un cuadro grave de neumonía y complicaciones vasculares. Según detalló Mujica, los exámenes forenses revelaron que el joven presentaba neumonía y un coágulo en el pulmón.

La conductora indicó que abordar un vuelo agravó la condición de salud de su hijo debido a la presión por la altura, desencadenando fallas multiorgánicas. Posteriormente, mientras Mauro se encontraba en la playa observando el atardecer, sufrió un colapso que derivó en un paro cardíaco.

Asimismo, la actriz abordó los rumores sobre si el deceso estuvo vinculado al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Mujica señaló que, aunque considera dañino el consumo de dichos dispositivos, los estudios forenses confirmaron que la causa clínica directa de la muerte fue la complicación de la neumonía en su organismo.

¿Qué será de los restos de Mauro?

Respecto a los trámites tras el fallecimiento, Aylín Mujica aclaró que el cuerpo del joven ya fue cremado. Sin embargo, la recepción de las cenizas por parte de la familia ha tomado tiempo debido al protocolo diplomático que requiere el traslado de restos de un ciudadano estadounidense desde el extranjero.

Noticia Destacada Aylín Mujica revela los consejos que le ha dado Maribel Guardia para superar el dolor por la muerte de su hijo

Tras esto; Mujica explicó que el destino final de sus cenizas será el panteón submarino Neptuno, en las costas de Florida, un espacio que la familia eligió por la afinidad que Mauro tenía por el mar.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal