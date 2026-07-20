Alejandra Guzmán anunció su regreso a los escenarios tras sus operaciones

Hace poco, Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa en donde habló sobre algunos temas de salud que ha enfrentado, reveló detalles de su condición y los planes que tiene para el futuro.

“Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll“

Además, se mostró muy agradecida por el apoyo que ha tenido y por regresar a lo que más le gusta hacer, pues para nadie es una sorpresa que sus fans han estado al pendiente de su salud.

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“Estoy muy agradecida porque eso es lo que más amo en la vida, poder bailar y cantar“.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Recordemos que, la cantante pasó por momentos muy complicados, entre ellos una operación en las cervicales, pero ahora se encuentra recuperada y con ganas de volver a los escenarios.

"Sí me siento sana y me veo sana y tengo mi energía de nuevo“

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Se sabe que las hernias que tenía, comprimían la médula espinal y varios nervios, por lo que su movilidad presentó problemas y la alejó de los escenarios. Finalmente, mencionó que recibió el alta médica

”Puedo hacer cambré y todo lo que no podía hacer con el cuello, porque entonces a mí me costaba mucho trabajo cantar y yo canto en vivo siempre. Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta“

¿Cuándo va a volver a los escenarios Alejandra Guzmán?

Ante esto, se sabe que la cantante realizará una serie de presentaciones con su nueva gira “Los que nos quedamos Tour”, las fechas confirmadas por el momento son el 30 de octubre en la Arena Guadalajara, el 27 de noviembre en la Arena CDMX y el 12 de diciembre en la Arena Monterrey.

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