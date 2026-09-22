Gala Montes explota contra Dani Flow por hablar de sus polémicas y lo llama “ignorante”

La actriz y cantante mexicana Gala Montes arremetió públicamente en redes sociales contra el reguetonero Dani Flow, luego de que este opinara ante los medios sobre los episodios de salud mental y polémicas en los que la artista se ha visto envuelta desde su salida de ‘La Casa de los Famosos México’.

La actriz usó sus redes sociales para expresar su molestia ante las declaraciones del intérprete. Y es que; en días recientes, el músico fue abordado por los medios y le pidieron su opinión sobre Montes, fue aquí que el artista habló sobre la salud mental de la actriz, señalando que si ella atravesaba por temas psicológicos debía tratarse.

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¿Cuál fue la reacción de Gala Montes sobre los comentarios de Dani Flow?

Durante los cuestionamientos, Dani Flow comentó que no era correcto utilizar esos asuntos para entretener al público. Además, el reguetonero mostró públicamente su apoyo al creador de contenido Adrián Marcelo, con quien Montes sostuvo fuertes enfrentamientos mediáticos en el pasado.

La respuesta de Gala Montes no se hizo esperar y utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia ante las declaraciones del intérprete de reguetón. Con un mensaje contundente, la actriz descalificó los comentarios de Dani Flow cuestionando sus credenciales para opinar sobre diagnósticos de salud y lo llamó “ignorante”.

Gala Montes se lanza en contra de Dani Flow. / Instagram: galamontes

"Un ignorante hablando de 'salud mental', ¿ahora eres psicólogo? Como siempre un idiot, no esperábamos nada de él y aún así no decepciona"*, manifestó Gala Montes a través de sus redes sociales. Hasta el momento, Dani Flow no ha emitido una respuesta a lo dicho por la actriz.

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