Huracán Polo en vivo: SEP suspende clases en más estados y municipios para este 23 de septiembre

Este martes, el huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que es la máxima, y se mantiene frente a las costas de Guerrero en el Pacífico mexicano, lo que mantiene alerta a varias entidades de la República.

La velocidad con la que tomó fuerza llamó la atención de la comunidad científica, ya que en solo 24 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5.

¿Qué es estados cancelan clases por el paso del Huracán Polo este y 23 de septiembre?

Por el momento, Michoacán es el único estado del país que confirmó la suspensión de clases en algunos de sus municipios. Guerrero no lo ha anunciado, pero también podría hacerlo ante la trayectoria del meteoro.

¿Qué categoría es el Huracán Polo hoy y cuál es su trayectoria?

Es categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. En la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo se encontraba a 345 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Coloma.

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¿Qué estados serán afectados por el paso del huracán?

Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca podrían ser los estados del país más afectados por el paso del huracán Polo, que alcanzó la categoría 5 en la madrugada de este martes.

"Se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco", detalló el SMN.

Medidas y recomendaciones para proteger a tus seres queridos y mascotas

Las autoridades y el SMN hacen un llamado a la población a extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.