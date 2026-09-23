Notarías reportan actividad constante en Yucatán durante el Mes del Testamento

El cierre de la campaña del Mes del Testamento se acerca y, con ello, termina el periodo de beneficios para quienes buscan dejar en orden la distribución de sus bienes. En Yucatán, las notarías han mantenido una demanda constante de este trámite, con un promedio de tres a cuatro firmas diarias en algunos despachos.

El presidente del Colegio Notarial de Yucatán, Raúl Alberto Pino Navarrete, señaló que las cifras generales del programa serán integradas por el Archivo Notarial al concluir la campaña, aunque el movimiento registrado en las notarías refleja el interés de la población por regularizar su patrimonio.

Noticia Destacada Proponen liberar de palapas y camastros las playas del Malecón de Progreso

Explicó que contar con un testamento permite establecer con claridad la voluntad de una persona sobre sus bienes y reducir posibles conflictos familiares o procesos sucesorios. También recordó que el documento puede modificarse en cualquier momento, de acuerdo con las circunstancias familiares o patrimoniales del testador.

Costos y modalidades

Durante la campaña se mantienen dos alternativas. El testamento ológrafo es gratuito y se realiza de manera presencial ante la Dirección del Archivo Notarial.

Noticia Destacada Vecinos de Tizimín se llevan un susto al encontrar boa de 2 metros en plena calle

El documento público abierto, otorgado ante notario, tiene un costo de 2 mil 500 pesos para la ciudadanía en general, mientras que adultos mayores, policías, enfermeras, personal de salud y bomberos cuentan con una tarifa preferencial de 2 mil pesos.

El Colegio Notarial mantiene disponible en su sitio oficial el directorio de fedatarios de la entidad para quienes requieran orientación o deseen realizar el trámite.