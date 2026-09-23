Síguenos

Última hora

Campeche

IMSS aplicará 2 mil 537 dosis durante jornada de vacunación en Campeche

Yucatán / Mérida

Notarías reportan actividad constante en Yucatán durante el Mes del Testamento

Los despachos notariales han mantenido un flujo constante de personas interesadas en dejar en orden la distribución de sus bienes.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

23 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Este mes las notarías ofrecen precios especiales para el trámite.
Este mes las notarías ofrecen precios especiales para el trámite. / Por Esto!

El cierre de la campaña del Mes del Testamento se acerca y, con ello, termina el periodo de beneficios para quienes buscan dejar en orden la distribución de sus bienes. En Yucatán, las notarías han mantenido una demanda constante de este trámite, con un promedio de tres a cuatro firmas diarias en algunos despachos.

El presidente del Colegio Notarial de Yucatán, Raúl Alberto Pino Navarrete, señaló que las cifras generales del programa serán integradas por el Archivo Notarial al concluir la campaña, aunque el movimiento registrado en las notarías refleja el interés de la población por regularizar su patrimonio.

Quieren más playa libre de mobiliario particular en el Malecón de Progreso

Noticia Destacada

Proponen liberar de palapas y camastros las playas del Malecón de Progreso

Explicó que contar con un testamento permite establecer con claridad la voluntad de una persona sobre sus bienes y reducir posibles conflictos familiares o procesos sucesorios. También recordó que el documento puede modificarse en cualquier momento, de acuerdo con las circunstancias familiares o patrimoniales del testador.

Costos y modalidades

Durante la campaña se mantienen dos alternativas. El testamento ológrafo es gratuito y se realiza de manera presencial ante la Dirección del Archivo Notarial.

Enorme serpiente de 2 metros sorprende a vecinos del Centro de Tizimín

Noticia Destacada

Vecinos de Tizimín se llevan un susto al encontrar boa de 2 metros en plena calle

El documento público abierto, otorgado ante notario, tiene un costo de 2 mil 500 pesos para la ciudadanía en general, mientras que adultos mayores, policías, enfermeras, personal de salud y bomberos cuentan con una tarifa preferencial de 2 mil pesos.

El Colegio Notarial mantiene disponible en su sitio oficial el directorio de fedatarios de la entidad para quienes requieran orientación o deseen realizar el trámite.

Te puede interesar