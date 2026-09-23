Detienen a joven tras presuntamente incendiar la casa de su vecino en Chiná

Un pleito entre vecinos de la comisaría de Chiná terminó con un detenido y una vivienda afectada por un incendio, luego de que uno de los involucrados presuntamente provocara las llamas en el predio de su adversario.

Noticia Destacada Beca Gertrudis Bocanegra 2026: abre registro para universitarios de Campeche

El señalado como responsable, identificado como Y.G.R., de 23 años, fue asegurado por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM), donde permanece en los separos mientras se realizan las investigaciones por el delito de daños en propiedad ajena, en la modalidad de incendio.

Los hechos ocurrieron en un predio situado sobre la calle 28 por 15, donde los dos vecinos comenzaron una discusión que posteriormente subió de tono.

Presuntamente, Y.G.R. se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando habría provocado el incendio en la vivienda, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para controlar las llamas, que alcanzaron las paredes de madera y parte del techo de lámina de zinc, además de consumir una cama, muebles y diversos utensilios domésticos.

El detenido quedó bajo investigación ministerial. Su situación legal se definirá en las próximas horas.

JGH