¿El dolor menstrual te impide ir a clases o trabajar? Esto busca cambiar la Ley Alejandra en Campeche

Un dolor menstrual tan intenso que impide ir a clases o trabajar no debería asumirse como algo normal. Esa es la situación que busca atender la llamada Ley Alejandra, aprobada por unanimidad en el Congreso de Campeche el 17 de septiembre. La reforma modifica las leyes estatales de Salud y Educación para impulsar la prevención, detección y atención de la endometriosis y otros padecimientos ginecológicos incapacitantes.

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¿Por qué se llama Ley Alejandra?

La reforma lleva el nombre de Alejandra, una joven campechana cuya experiencia con el dolor y las dificultades para recibir un diagnóstico puso de relieve la necesidad de atender estos padecimientos a tiempo. Su caso inspiró la propuesta, que busca evitar que otras niñas y mujeres tengan que acostumbrarse al dolor sin saber qué lo causa.

¿Qué cambia en salud y educación?

En materia de salud, la reforma incorpora expresamente la prevención, detección y atención de la endometriosis y otros padecimientos ginecológicos incapacitantes. También plantea promover información para reconocer síntomas de alerta y buscar atención médica oportuna.

En las escuelas, establece acciones de orientación sobre salud menstrual digna, coordinadas con el sector salud, y la difusión del Semáforo de Alerta Menstrual. La intención es que el dolor que afecta la asistencia a clases deje de pasar inadvertido.

Aunque reconoce que estos padecimientos pueden afectar la vida escolar y laboral, la Ley Alejandra no establece días de incapacidad laboral ni una licencia menstrual automática. El siguiente reto será llevar las medidas de información y atención aprobadas por el Congreso a los servicios de salud y las escuelas.

JGH