¿Quién es quién en Jesse & Joy? Que no queden dudas sobre ella, él y quién deja el grupo

El dúo mexicano Jesse & Joy ha estado en el centro de la conversación después de informarse que tras casi 20 años juntos se separan. La noticia sorprendió a sus seguidores que han seguido su carrera, sin embargo, esto ha surgido la duda de saber quién es quién dentro de la agrupación.

Es importante señalar que el dúo se encuentra conformado por dos hermanos, sin embargo, a lo largo de su carrera musical siempre ha existido la duda de cuál de los dos integrantes es Jesse y cuál es Joy. Con la finalidad de disipar todas las dudas y aclarar qué está sucediendo con el futuro del grupo, aquí te contamos los detalles necesarios.

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¿Quién es quién en Jesse & Joy?

El dúo mexicano Jesse & Joy, formado en 2005 por los hermanos Jesse Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke se volvió una de las agrupaciones más importantes de la escena mexicana. Sus letras y ritmos lograron conectar con varias personas, logrando generar un impacto a nivel internacional.

Jesse Huerta Uecke es el hermano mayor del dúo. En la agrupación se encarga de la guitarra, el piano, la batería, el coro y la producción musical.. Por otro lado, Tirzah Joy Huerta Uecke es la hermana menor; siendo la voz principal de la banda. Es reconocida por su tono vocal distintivo y por interpretar los mayores éxitos del dúo.

¿Quién de ellos deja el grupo y por qué?

El integrante que deja el grupo es Jesse Huerta, el hermano hizo pública su decisión de tomarse un descanso de la agrupación. A través de un comunicado emitido a mediados de septiembre, el músico explicó que la pausa nace del deseo de priorizar su salud mental, bienestar emocional y el tiempo dedicado a su familia tras 21 años ininterrumpidos de gira.

La noticia tomó por sorpresa tanto al público como a su propia hermana. Joy Huerta declaró ante los medios que se enteró de la postura de su hermano apenas minutos antes de la publicación. Jesse aclaró que no se trata de un retiro definitivo de la música ni de una pelea destructiva, sino de un distanciamiento temporal de las dinámicas de trabajo de Jesse & Joy.

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