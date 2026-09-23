Entre lágrimas, Joy Huerta revela qué pasará con Jesse & Joy tras la decisión de su hermano

La historia de Jesse & Joy no termina con la decisión de Jesse de alejarse del proyecto. Joy Huerta confirmó que continuará con el dúo que ambos construyeron hace más de dos décadas, aunque reconoció que todavía enfrenta incertidumbre por la situación.

Durante una conferencia de prensa, la cantante explicó que decidió guardar silencio porque aún no cuenta con todas las respuestas y necesita tiempo para procesar lo ocurrido. La intérprete admitió que la decisión de su hermano le provoca miedo ante lo que pueda suceder con el proyecto.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo”, expresó Joy Huerta.

A pesar de la ausencia de Jesse, la artista dejó claro que no contempla abandonar Jesse & Joy, pues considera que también forma parte de la historia, las canciones y el trabajo que ambos desarrollaron durante más de 20 años.

“Yo no estoy saliéndome del proyecto, yo estoy continuando con él porque es algo que yo también construí, porque estas canciones también son mías y porque esta historia también es parte de mi vida”, afirmó la cantante, quien agregó que espera contar con el respaldo de sus seguidores para mantener vivo el proyecto.

La intérprete también llevó tranquilidad a los seguidores al confirmar que los conciertos que el dúo tiene programados para lo que resta de 2026 y durante 2027 se mantienen en pie. Para ella, cumplir con quienes adquirieron sus entradas es una prioridad.

“Lo justo para el público es continuar, lo justo para el público es que el boleto que compraste sigue teniendo valor”, señaló Joy, quien aseguró que subirá al escenario sin importar cuántas personas asistan.

Joy rompio en llanto después de que su hermano jesse la dejara plantada en una conferencia de prensa pic.twitter.com/P4Df1U0qj5 — nom0leste (@nom0leste) September 23, 2026

Joy Huerta niega problemas con Jesse

Uno de los puntos que la cantante quiso aclarar fue que el alejamiento de Jesse no está relacionado con una pelea familiar. Según explicó, existe cariño entre ambos y su hermano atraviesa una situación personal que ella decidió respetar.

“El amor existe. No hay pleitos, no hay problemas, simplemente él está en un proceso que yo tengo que respetar”, declaró Joy Huerta al hablar sobre la relación con su hermano.

La cantante también evitó hablar sobre los posibles planes profesionales de Jesse, al considerar que corresponde a él explicar sus motivos y decidir qué rumbo tomará. Joy señaló que no pretende interpretar sus pensamientos ni anticipar decisiones que solamente le corresponden a él.

Por el momento, no hay una fecha definida para el regreso de Jesse al proyecto. Sin embargo, Joy dejó abierta la puerta para que ambos puedan volver a compartir el escenario cuando él se encuentre preparado.

“El micrófono siempre estará disponible para el momento en el que él esté listo, sea hoy, sea mañana o en el momento en el que sea”, concluyó la cantante.