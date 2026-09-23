Onda tropical 41 favorece fuertes lluvias y deja encharcamientos en Campeche

Una fuerte lluvia comenzó alrededor de las 16:30 horas de este miércoles en San Francisco de Campeche y dejó encharcamientos y acumulación de agua en diversas vialidades de la capital. La precipitación se presentó durante la tarde, cuando conductores y peatones aún realizaban sus traslados.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles, las condiciones de lluvia en el sureste están asociadas con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 41. Estos sistemas favorecen la formación de nubes de tormenta y ayudan a explicar las precipitaciones registradas en Campeche.

Se exhortó a los conductores a bajar la velocidad y evitar adentrarse en calles inundadas. / Alejandro Pech

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes en el sur y suroeste del estado. Ese pronóstico regional no significa que la capital haya recibido la misma cantidad de agua: por ahora, el dato confirmado para la ciudad es la lluvia reportada esta tarde y los encharcamientos observados en sus vialidades. Tampoco hay elementos para atribuir este episodio al huracán Polo, cuyo pronóstico de efectos se concentra en estados del Pacífico.

Ante la acumulación de agua, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad y evitar cruzar calles cuyo nivel de agua no puedan identificar. Si la lluvia continúa, los encharcamientos podrían complicar la circulación en otros puntos de la ciudad.

JGH