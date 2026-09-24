Kevyn Contreras revela la cifra millonaria que cobra Brincos Dieras por un show

Durante su participación en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, Kevyn Contreras conocido como “El Bicolor”, destapó detalles sobre los ingresos del popular payaso para adultos Brincos Dieras. La revelación sorprendió a sus compañeros como al público por la millonaria cifra que cobra el payaso por show.

La revelación surgió en medio de una conversación casual con el actor y conductor Fernando Lozada dentro de las instalaciones del programa, el comediante comentó que el famoso payaso para adultos llega a cobrar más de 3 millones de pesos por una presentación en vivo.

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¿Cuánto cobra Brincos Dieras por show, según Kevyn Contreras?

De acuerdo a lo comentado por Kevyn Contreras con Fernando Lozada, Roberto Carlo que es el nombre real del personaje cómico, cobra una suma de entre 3.5 millones de pesos por cada presentación en vivo de dos horas. Sorprendiendo a sus compañeros del reality show.

Debido a que Kevyn Contreras ha colaborado de cerca con Brincos Dieras en giras de comedia gran parte del público y usuarios de redes han creído en lo dicho por el comediante pues ha logrado conocer de primera mano los arreglos económicos y las dinámicas detrás del escenario.

Kevyn Bicolor confiesa que Brincos Dieras cobra 3.5M de pesos por show 😱#LaGranjaVIPMX @lagranjavipmx pic.twitter.com/CUEDrFtpnx — Cultura Pop (@_RCulturaPop) September 24, 2026

Tras la difusión de estas declaraciones en la transmisión en vivo, la cifra rápidamente generó reacciones y comentarios entre los espectadores y seguidores del programa en redes sociales; mismos que han buscado saber si la información es verdad al cuestionar directamente a Brincos Dieras.

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