Asegura Presidenta Sheinbaum que gobiernos de la Cuarta Transformación dan la mano y corazón al pueblo de México

Como parte de su gira en diferentes entidades del país por el segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Puebla, en donde dio a conocer los avances y resultados.

Durante su intervención, la mandataria federal aseguró que, a diferencia del pasado neoliberal, los gobiernos de la Cuarta Transformación dan la mano y el corazón al pueblo de México; en Puebla 2 millones 165 mil 549 son beneficiarios de alguno de los Programas para el Bienestar.

“Antes los gobiernos le quitaban al pueblo, con la Cuarta Transformación los gobiernos damos al pueblo y sobre todo damos la mano y damos el corazón”, puntualizó desde el Centro Expositor de Puebla capital.

La Presidenta aseguró que su gobierno da la mano y corazón al pueblo. / Video: Gobierno de México

La Presidenta Sheinbaum dio a conocer las cifras de beneficiarios de los programas de su administración en la entidad poblana:

-667 mil personas Pensión para Adultos Mayores

-104 mil Pensión para Personas con Discapacidad

-228 mil 234 beca Benito Juárez para preparatoria

-118 mil Producción para el Bienestar

-120 mil 598 Fertilizantes Gratuitos

-15 mil 140 Sembrando Vida

-Pensión Mujeres Bienestar

-beca Rita Cetina para secundaria

-beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria

-Salud Casa por Casa

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También informó sobre la construcción de viviendas, carreteras, hospitales y consultorios, preparatorias, así como el saneamiento del río Atoyac. Destacó la construcción de una Planta Transformadora de Café y una Planta Agroindustrial para producir maíz nativo.

“Puebla, además de lo que ya existía, se está convirtiendo en el centro de la electromovilidad, porque aquí se van a construir las baterías del vehículo Olinia”, agregó.