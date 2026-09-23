Azalia Ojeda cachetea a Kevyn Contreras en ‘La Granja VIP’; redes piden su salida

Una nueva controversia sacudió la convivencia dentro de ‘La Granja VIP’, durante este miércoles 23 de septiembre de 2026, la participante Azalia Ojeda, conocida como "La Negra", protagonizó un altercado físico al darle una cachetada a su compañero de reality, Kevyn Contreras, apodado "El Bicolor".

El incidente ocurrió durante una conversación entre ambos dentro de las instalaciones del programa reality. Sin embargo; la agresión física quedó captada en cámara y los usuarios en redes han solicitado al programa la expulsión definitiva de la conductora de la segunda temporada del reality show.

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¿Qué pasó entre Azalia Ojeda y Kevyn Contreras en ‘La Granja VIP’?

La agresión tuvo lugar mientras ambos participantes se encontraban organizando ropa y mantenían una ligera conversación. Azalia Ojeda y Kevyn Contreras se encontraban en el vestidor, momento en donde “La Negra” le dijo al comediante que una prenda de ropa era de él y la otra de ella, de pronto Azalia propinó una pequeña cachetada a Contreras.

El video del momento se difundió rápidamente en plataformas digitales y provocó una ola de reacciones entre los seguidores del formato. Cientos de internautas calificaron la acción como un acto de agresión directa e inaceptable, señalando que este tipo de conductas quebrantan el reglamento interno del reality.

Si les ofendió el comentario de celulitis un golpe en la cara debe ofender aún más 👊🏻

Azalia a LA GENTE NO SE LE GOLPEA

Lo hace con Bicolor porque sabe que no le responderá . #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/Ur478MMfv0 — ᴀʟᴇツ🧯💥 (@elarevez) September 23, 2026

En redes sociales, usuarios impulsaron tendencias como "FUERA AZALIA" para presionar a la producción del canal a tomar medidas disciplinarias inmediatas. Hasta el momento, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones o si la acción derivará en la expulsión definitiva de Azalia Ojeda.

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