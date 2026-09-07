La Granja VIP: María Karunna es la primera nominada de la segunda temporada

La noche de ayer, domingo 6 de septiembre, se vivió el estreno de la segunda temporada de La Granja VIP, donde hubo grandes sorpresas, viejas rivalidades, emociones encontradas y el primer nominado de la semana.

Los llamados granjeros causaron grandes emociones en las redes sociales, pero ellos fueron sorprendidos por la producción, pues ya tuvieron que tomar decisiones importantes que van a marcar el rumbo de la temporada, ya que pueden nacer nuevas alianzas o rivalidades.

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¿Quién es el primer nominado de La Granja VIP?

Tras una dinámica en la que todos los granjeros participaron, se reveló al primer nominado de la semana, donde de forma inesperada María Karunna fue elegida por Ivonne Montero, por lo que ahora se encuentra en riesgo de ser la primera eliminada de la segunda temporada de La Granja VIP.

Recordemos que María Karunna se encuentra viviendo su primera experiencia dentro de un reality, pues ella es famosa por ser parte del famoso grupo Caló, por lo que ahora tiene un reto importante para ganar el apoyo de los fans.

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Ellos son todos los granjeros que han sido revelados

Aquí te dejamos a los participantes de esta segunda temporada, todavía queda un participante por revelarse:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karuna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’

Abigail Pak, ‘La Coreañera’

Natalia Alcocer

Manelyk González

La Pimpinela Escarlata

Mario ‘El Mono’ Osuna

Pascal Nadaud

Azalia ‘La Negra’ Ojeda

Julio Camejo

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