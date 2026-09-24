CFE anuncia apagón masivo de luz y agua hoy viernes 25 de septiembre: estos son los horarios, municipios, colonias y comunidades afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó suspensiones temporales del suministro eléctrico para el viernes 25 de septiembre de 2026 en diversas regiones del país. Se aclaró que no se trata de un apagón general sino de interrupciones programadas para realizar trabajos de mantenimiento, sustitución de cableado y optimización de la red.

Ante la posibilidad de afectar a varios ciudadanos por la suspensión temporal de energía, la dependencia compartió los horarios, municipios y colonias que se verán afectadas por este corte. Aunado a esto, se señaló que en algunas regiones habrá problemas con el suministro de agua.

Noticia Destacada ¿Habrá apagones en Campeche? Así puedes consultar los avisos de la CFE y de tu comunidad

¿Qué regiones se verán afectadas por el corte de energía de la CFE?

De acuerdo con lo informado por la CFE, los estados afectados por la suspensión de energía serán: Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Cada una de estas entidades tendrán zonas afectadas y también se informó que el tiempo de suspensión podrá ir desde cinco a ocho horas según la zona.

En Yucatán, los trabajos de infraestructura técnica afectarán principalmente al municipio de Motul. Las zonas confirmadas sin servicio son la colonia Santa Cruz Pachón, los fraccionamientos San Carlos y Nueva San Carlos, la colonia San Juan, así como las poblaciones de Cancabchén Kopté, Kopté, San Pedro Cámara, Kaxatah, Dzununcán y Tanya; la suspensión está programada en un horario de 07:00 a 14:00 horas.

Por su parte, en el estado de Veracruz y zonas aledañas del Golfo, se llevarán a cabo maniobras en las líneas de media y alta tensión. Las localidades afectadas incluyendo las comunidades son: Playa Vicente, entre ellas Hermenegildo Galeana, Arroyo Dehesa, Arroyo Guadalupe La Palma y Arroyo Colorado. La suspensión será de 10:00 a 15:00 horas.

Para finalizar, en Quintana Roo, los trabajados en la red de energía eléctrica provocarán además de la suspensión en la electricidad una interrupción temporada en el bombeo de agua potable en Xcalak y Mahahual, municipio de Othón P. Blanco. El servicio quedará suspendido de 6:00 a 14:00 horas, por lo que se recomienda hacer uso racional del agua.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal